Україна допомогла Грузії затримати кілера для журналіста
Про це повідомив генеральний директор телеканалу Мтаварі Ніка Гварамія.
Він заявив, що ліквідація Габунії начебто планувалася за наказом Рамзана Кадирова. У Тбілісі Габунія кілька місяців був під наглядом якоїсь спецгрупи – кілька людей стежили за пересуваннями журналіста, а потім у справу нібито мав бути залучений найманий вбивця.
"Контртерористична служба затримала громадянина Росії Васамбека Бадрі Бокова, народженого в Інгушетії..., 21 грудня 1982 року. Офіційною причиною його арешту є не те, про що вам треба говорити зараз. Наскільки я знаю, його затримали з інших причин. Українським правоохоронним органам стало відомо, що він планує ліквідувати Георгія Габунію за наказом чеченського лідера Рамзана Кадирова", - сказав Гварамія, пославшись на джерела в антитерористичній службі.
Гендиректор Мтаварі закликав грузинські та українські правоохоронні органи оприлюднити якомога більше інформації про плановану ліквідацію Габунії.
Відзначається, що громадянина Росії Васамбека Бокова, відомого як Ахмед, затримали 12 червня у Тбілісі під час спецоперації у справі щодо фальсифікації документів.
Нагадаємо: на початку липня 2019 грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією і Грузією. 7 липня ведучий авторської програми «P. S.» Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимиру Путіна і нецензурно облаяв його. Влада країни засудила його висловлювання.
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