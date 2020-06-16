Україна допомогла Грузії затримати кілера для журналіста

Україна допомогла Грузії розкрити підготовлюване вбивство журналіста Георгія Габунія, який рік тому у прямому ефірі на телебаченні виступив з нецензурним зверненням до президента РФ.

Про це повідомив генеральний директор телеканалу Мтаварі Ніка Гварамія.

Він заявив, що ліквідація Габунії начебто планувалася за наказом Рамзана Кадирова. У Тбілісі Габунія кілька місяців був під наглядом якоїсь спецгрупи – кілька людей стежили за пересуваннями журналіста, а потім у справу нібито мав бути залучений найманий вбивця.

"Контртерористична служба затримала громадянина Росії Васамбека Бадрі Бокова, народженого в Інгушетії..., 21 грудня 1982 року. Офіційною причиною його арешту є не те, про що вам треба говорити зараз. Наскільки я знаю, його затримали з інших причин. Українським правоохоронним органам стало відомо, що він планує ліквідувати Георгія Габунію за наказом чеченського лідера Рамзана Кадирова", - сказав Гварамія, пославшись на джерела в антитерористичній службі.

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Гендиректор Мтаварі закликав грузинські та українські правоохоронні органи оприлюднити якомога більше інформації про плановану ліквідацію Габунії.

Відзначається, що громадянина Росії Васамбека Бокова, відомого як Ахмед, затримали 12 червня у Тбілісі під час спецоперації у справі щодо фальсифікації документів.

Нагадаємо: на початку липня 2019 грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією і Грузією. 7 липня ведучий авторської програми «P. S.» Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимиру Путіна і нецензурно облаяв його. Влада країни засудила його висловлювання.

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