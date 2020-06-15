У Токіо зафіксували найбільшу з початку травня кількість випадків COVID-19

У японській столиці Токіо за минулу добу зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим показником з 5 травня.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Влада Токіо підтвердила ще 48 випадків зараження коронавірусом у понеділок, що є найбільшим щоденним показником із початку травня», - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що 20 із 48 позитивних тестів на коронавірус здали люди, які працювали у нічних розважальних закладах.

Всього в японській столиці підтверджено 5 592 випадки захворювання на COVID-19, що є найгіршим показником серед усіх провінцій в країні.

Зазначається, що наприкінці травня щоденна кількість хворих на COVID-19 продовжувала падати, однак, після того як 25 травня в країні скасували надзвичайний стан, цифри знов почали зростати.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 018 838 випадків зараження коронавірусом, з них 436 138 летальних, одужало 4 141 103 особи.

Фото: АА