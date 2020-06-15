У Франції за добу виявили 407 випадків коронавірусу, 9 летальних

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 157 тис., але зберігається тенденція значного зменшення рівня смертності від COVID-19.

Такі дані станом на 14 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 157 220 випадів інфікування коронавірусом; 10 881 пацієнт залишаються у лікарнях, зокрема, 869 – у реанімаціях; 29 407 людей померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 407 нових випадків інфікування коронавірусом. Сталося лише 9 летальних випадків, що є найнижчим показником з початку пандемії 1 березня.

Кількість позитивних результатів тестувань, серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.

З 15 червня, усі регіони у межах метрополії Франції переходять на «зелений» рівень епідеміологічної загрози.

Із «оранжевим» рівнем епідеміологічної загрози залишатимуться лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

На континентальній території країни в «оранжевій» зоні епідеміологічної загрози залишався лише столичний регіон Іль-де-Франс, включаючи Париж. Відтак, з понеділка у французькій столиці будуть послаблені карантинні обмеження та відкриються кафе, ресторани, бари.

З 22 червня – з початком третього етапу виходу з карантину – до нормального режиму роботи мають перейти дитячі садки, коли, коледжі на ліцеї.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est