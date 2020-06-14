Евакуйованим в умовах пандемії німцям виставлять рахунки за переліт

У звязку з пандемією коронавірусу МЗС Німеччини організувало повернення на батьківщину 240 тисяч громадян. Тепер їм доведеться оплатити евакуацію.

Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН, передає DW.

«Жителям Німеччини, яких влада евакуювала з інших країн під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, доведеться заплатити за своє повернення додому», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найближчим часом евакуйованих поінформують, про частку витрат, яку вони повинні сплатити. У МЗС пояснили, що згідно із законом про консульську службу, доправлені додому повинні сплатити частину витрат на чартерні рейси. При визначенні цієї суми врахують такі чинники: відстань перельоту, середня ціна квитка на відповідний рейс та вартість подібних евакуаційних акцій в інших країнах ЄС.

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Кампанія евакуації німців, які в розпал пандемії опинилися за кордоном, почалася 17 березня, нагадує DW. Відтоді на батьківщину було повернуто 240 тисяч громадян, з них 66 тисяч - за допомогою зафрахтованих МЗС літаків. За оцінками, витрати на це становлять 100 мільйонів євро.