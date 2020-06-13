У Бельгії 425 хворих з коронавірусом, з них 88 – в інтенсивній терапії
Про це у суботу повідомляє бельгійське видання VRT.
«Кількість людей, госпіталізованих з коронавірусом, також продовжує зменшуватися. Протягом минулих 24 годин 23 нових пацієнти з цим діагнозом були госпіталізовані до лікарень, в той же час 49 людей були виписані після одужання. На сьогодні у бельгійських лікарнях з коронавірусом знаходяться 425 пацієнтів, з них 88 – у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у публікації.
Разом з цим, протягом доби ще 8 людей у Бельгії померли від коронавірусу, що довело загальну кількість загиблих з початку пандемії до 9 650 осіб.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.