У Бельгії 425 хворих з коронавірусом, з них 88 – в інтенсивній терапії

У Бельгії показники захворюваності на COVID-19 продовжують знижуватися. Минулої доби виявлено 99 нових підтверджених випадків, що довело загальну кількість інфікованих у цій країні з початку пандемії до 59 918 осіб.

Про це у суботу повідомляє бельгійське видання VRT.

«Кількість людей, госпіталізованих з коронавірусом, також продовжує зменшуватися. Протягом минулих 24 годин 23 нових пацієнти з цим діагнозом були госпіталізовані до лікарень, в той же час 49 людей були виписані після одужання. На сьогодні у бельгійських лікарнях з коронавірусом знаходяться 425 пацієнтів, з них 88 – у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у публікації.

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Разом з цим, протягом доби ще 8 людей у Бельгії померли від коронавірусу, що довело загальну кількість загиблих з початку пандемії до 9 650 осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.