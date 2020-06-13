В Росії зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу померли 114

Упродовж минулої доби до Російської Федерації зареєстровано 8 697 нових інфікованих коронавірусом, загальне число випадків зараження зросла до 519 458 осіб.

Це випливає з даних сайту стопкоронавирус.рф.

За його інформацією, за добу найбільше нових випадків захворювання було зафіксовано в Москві (+1493 особи), Підмосков'ї (+725), Петербурзі (+262), Свердловській (+245), Воронезькій (+228) і Нижегородській (+218) областях.

За добу в Росії від COVID-19 померло 114 осіб, з початку поширення вірусу в країні - 6 819 осіб.

Одужали за останню добу 5 266 осіб; загальне число тих, хто видужав у РФ станивить 274 128 осіб.

У четвер увечері мер російської столиці Сергій Собянін рекомендував москвичам через пандемію коронавірусу залишатися вдома і поки не відвідувати масові заходи, в тому числі Парад перемоги, запланований на 24 червня.

Водночас ЗМІ пишуть про те, що, за їхніми підрахунками, в кінці травня в Москві, всупереч офіційним даними, реально було до 300 тисяч заразних хворих коронавірусом. У зв'язку з цим скасовувати карантин у даний час - ризикований експеримент.

За даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 765 626, з них 428 745 летальних, одужали 3 983 706 осіб.