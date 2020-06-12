Коронавірус у Росії: кількість померлих перевищила 6,7 тисячі

За минулу добу у Росії зафіксували 8 961 нового інфікованого коронавірусом, загальна кількість випадків зараження зросла до 510 761 особи.

Це випливає з даних сайту стопкоронавірус.рф.

Згідно з його даними, за добу найбільше нових випадків захворювання було зареєстровано в Москві (+1714 осіб), Підмосков'ї (+730), Свердловській області (+320), Петербурзі (+274), Воронезькій (+227) і Нижегородській (+221 ) областях.

За добу у країні від COVID-19 померли 183 особи, з початку поширення вірусу - 6705 осіб.

Одужали 8213 осіб із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція», з початку епідемії - 268 862 особи.

У четвер ввечері мер російської столиці Сергій Собянін рекомендував москвичам через пандемію коронавірусу залишатися вдома і поки що не відвідувати масові заходи, в тому числі держсвято День Росії (12 червня) і Парад перемоги, запланований на 24 червня.

При цьому ЗМІ пишуть про те, що за їхніми підрахунками наприкінці травня в Москві, всупереч офіційним даними, реально було до 300 тисяч заразних хворих на коронавірус. У зв'язку з цим скасовувати карантин у даний час - ризикований експеримент.

Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 613 578, із них 424 137 летальних, одужали 3 852 889 осіб.

Фото: АА