Міжнародний кримінальний суд вважає санкції США "безпрецедентною атакою"

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі занепокоєний рішенням США накласти на нього санкції. І називає такі дії США "безпрецедентною атакою".

Про це йдеться у заяві суду.

“Міжнародний кримінальний суд висловлює глибокий жаль у зв’язку з оголошенням нових погроз і примусових дій, в тому числі фінансового характеру, щодо суду і його співробітників, до яких вдався уряд США”, - заявили в суді.

МКС наголосив, що є незалежною міжнародною юридичною установою і підтримує своїх працівників.

“МКС твердо підтримує своїх співробітників і посадових осіб і продовжує неухильно виконувати своє зобов’язання з неупередженого й незалежного виконання мандату, яким він наділений Римським статутом і його державами-підписантами”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Трамп дозволив санкції проти представників Міжнародного кримінального суду

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп розпорядився про введення економічних санкцій та візових обмежень проти представників Міжнародного кримінального суду (МКС) через спроби цього органу притягнути до відповідальності американських військових без згоди США.

Трамп також дозволив розширити візові обмеження проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду та членів їх сімей.

Розпорядження глави Білого дому з'явилося після рішення МКС щодо початку кримінального розслідування, у тому числі проти американських військовослужбовців щодо можливого скоєння ними воєнних злочинів в Афганістані.

Раніше, У 2019 році судова палата попереднього провадження ухвалила рішення щодо призупинення слідства.

Фото Ірини Драбок