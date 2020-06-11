Трамп дозволив санкції проти представників Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп розпорядився про введення економічних санкцій та візових обмежень проти представників Міжнародного кримінального суду (МКС) через спроби цього органу переслідувати американських військових.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому в четвер.

"У межах стійкого зобов’язання президента Дональда Трампа захищати американських військових та наш національний суверенітет, президент ввів економічні санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які безпосередньо займаються розслідуванням чи притягненням до відповідальності персоналу Сполучених Штатів без згоди США", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що Трамп також дозволив "розширити візові обмеження проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду та членів їх сімей".

Розпорядження глави Білого дому з'явилося на тлі рішення МКС у березні щодо початку кримінального розслідування, у тому числі проти американських військовослужбовців щодо можливого скоєння ними воєнних злочинів в Афганістані.

У 2019 році судова палата попереднього провадження ухвалила рішення щодо призупинення слідства.

Фото: Білий Дім