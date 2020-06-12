Від повені у Китаї постраждали майже 1,5 мільйона осіб

У китайському автономному районі Гуансі від повені постраждало понад 1,45 млн осіб.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«У Гуансі з 1 червня постраждало понад 1,45 мільйона осіб», - йдеться у повідомленні.

Повінь у Китаї//Фото: Xinhua/Lu Boan

Зокрема шестеро людей загинуло і троє пропало безвісти.

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Для боротьби з наслідками стихійного лиха уряд Китаю направив у район гуманітарну допомогу.