Від повені у Китаї постраждали майже 1,5 мільйона осіб
Фото
Укрінформ
У китайському автономному районі Гуансі від повені постраждало понад 1,45 млн осіб.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.
«У Гуансі з 1 червня постраждало понад 1,45 мільйона осіб», - йдеться у повідомленні.
Повінь у Китаї//Фото: Xinhua/Lu Boan
Зокрема шестеро людей загинуло і троє пропало безвісти.
Для боротьби з наслідками стихійного лиха уряд Китаю направив у район гуманітарну допомогу.