У Східній Африці через повені загинули понад 260 осіб

У країнах Східної Африки - Кенії, Уганді, Руанді та Сомалі унаслідок повеней після потужних злив загинули понад 260 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«Повінь у результаті недавніх потужних злив призвела до загибелі більш як 260 осіб по всій Східній Африці», - йдеться у повідомленні.

В Уганді через високий рівень води в лікарні опинилися близько 200 пацієнтів.

У Руанді загинули 55 осіб, а в Сомалі - 16.

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Раніше повідомлялося про 194 загиблих і сотні постраждалих в Кенії.

Метеорологи прогнозують, що протягом травня дощі йтимуть навіть потужніші, ніж зазвичай. Як відомо, сезон дощів у Східній Африці триває до червня.

Фото: ВВС