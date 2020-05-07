У Східній Африці через повені загинули понад 260 осіб
Укрінформ
У країнах Східної Африки - Кенії, Уганді, Руанді та Сомалі унаслідок повеней після потужних злив загинули понад 260 осіб.
Про це повідомляє ВВС.
«Повінь у результаті недавніх потужних злив призвела до загибелі більш як 260 осіб по всій Східній Африці», - йдеться у повідомленні.
В Уганді через високий рівень води в лікарні опинилися близько 200 пацієнтів.
У Руанді загинули 55 осіб, а в Сомалі - 16.
Раніше повідомлялося про 194 загиблих і сотні постраждалих в Кенії.
Метеорологи прогнозують, що протягом травня дощі йтимуть навіть потужніші, ніж зазвичай. Як відомо, сезон дощів у Східній Африці триває до червня.
Фото: ВВС