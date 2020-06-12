У світі зафіксували 7,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з яких 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

По всьому світу за добу зафіксовано 13 433 нових випадки коронавірусу, з яких 6397 у Пакистані (123 933 загалом) і 4790 в Мексиці (133 974 загалом).

Також за нинішню добу померло 758 осіб, із них 587 - у Мексиці і 107 - у Пакистані.

У США наразі зафіксовано 2 089 701 випадок, 116 034 особи загинули та 816 086 одужали.

У Бразилії - 805 649 випадків зараження, з яких 41 058 летальних випадків і 396 692 випадки одужання.

Фото: ansa.it