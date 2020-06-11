Кількість випадків COVID-19 у країнах Балтії перевищила 4,8 тисячі

Кількість зареєстрованих у трьох балтійських країнах випадків коронавірусу зросла до 4811 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

З країн регіону найбільше інфікованих зафіксовано в Естонії – 1965. За інформацією Департаменту здоров'я, за добу виявлено 7 нових випадків COVID-19. Стаціонарного лікування потребують 14 пацієнтів. Одужали -1697.

Згідно з даними Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), діагноз COVID-19 за середу підтвердився у 19 осіб (найбільший показник за останній місяць), загальна кількість інфікованих в країні становить 1752. Одужали 1372 пацієнти.

У Латвії за інформацією Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC) за минулу добу виявлено 2 нові випадки COVID-19, загальне число інфікованих становило 1094. Госпіталізовано 11 осіб, троє з них - з важким перебігом захворювання. Одужали 818 осіб.

Раніше, у середу, уряд Литви прийняв рішення з 17 червня скасувати карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, при цьому залишиться в силі режим екстремальної ситуації. У Латвії режим надзвичайної ситуації було скасовано з 9 червня, при цьому деякі розширені повноваження в уряду залишилися.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужали 3 778 224 людини.