У Білорусі зменшився приріст хворих на COVID-19 – за добу 750
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 51 816 випадків хвороби коронавируса (COVID-19).
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.
«(У Білорусі - ред.) зареєстровані 51 816 людей з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Приріст за останню добу - 750 нових випадків. За останні півтора місяця це рекордно низький приріст.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 293 пацієнти. Водночас одужали і виписано 26 643 пацієнти.
Відзначається, що всього в Білорусі проведено 678 570 тестів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 червня в світі в цілому підтверджено майже 7,46 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 419 тис. летальних, одужали майже 3,8 мільйона осіб.