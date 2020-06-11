У Білорусі зменшився приріст хворих на COVID-19 – за добу 750

У Білорусі зареєстровано 51 816 випадків хвороби коронавируса (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровані 51 816 людей з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 750 нових випадків. За останні півтора місяця це рекордно низький приріст.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 293 пацієнти. Водночас одужали і виписано 26 643 пацієнти.

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Відзначається, що всього в Білорусі проведено 678 570 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 червня в світі в цілому підтверджено майже 7,46 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 419 тис. летальних, одужали майже 3,8 мільйона осіб.