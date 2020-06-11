На Мальті міністрів уряду підозрюють у розтраті державних коштів

Магістратський суд на Мальті розпочав кримінальне розслідування щодо нецільового використання державних коштів членами уряду для пропагування особистих сторінок у соціальних мережах.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву поліції Мальти.

“Розслідування у співпраці із підрозділом економічних злочинів вивчає як міністри та молодші міністри, відомі як парламентські секретарі, вірогідно, використовували державні кошти, виділені на діяльність їх офісів, для оплати особистої політичної реклами в соціальних мережах”, - йдеться у матеріалі.

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Розслідування було розпочато після того, як у травні Комісар із дотримання стандартів Джордж Гізлер виявив, що четверо з п’яти довільно обраних ним міністрів використовували державні кошти для оплати рекламних кліпів, завантажених на їх особисті сторінки в соціальних мережах.

“Міністри були відповідальні за фінанси, навколишнє середовище, транспорт та інфраструктуру”, - уточнює Xinhua.

Зазначається, що Гізлер звернувся із запитом щодо проведення детального розслідування до Національного офісу з аудиту, однак там питання було перенаправлено до поліції, яка врешті взялася за справу.