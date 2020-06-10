Посли при Раді Європи вперше зібралися на "фізичне" засідання під час карантину

Постійні представники країн-членів при Раді Європи вперше після послаблення карантинних обмежень були особисто присутніми на засіданні Комітету міністрів.

Про це повідомив речник Ради Європи Даніель Холтген, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Комітет міністрів на рівні послів поновив щотижневі фізичні засідання», - заявив Холтген.

Він наголосив, що у період карантину в умовах пандемії коронавірусу Рада Європи посилила свою діяльність із захисту прав людини. Органи організації за період карантинних обмежень провели близько 450 зустрічей і засідань, але у режимі відеоконференцій.

На сьогодні доступ до будівель Ради Європи у Страсбурзі вже відкритий для співробітників, журналістів, інших відвідувачів.

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Водночас, як повідомлялося раніше, літнє пленарне засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, яке мало пройти 22-26 червня, перенесене.

У парламентських та дипломатичних колах нині розглядається можливість проведення літньої сесії у вересні, одразу після якої – у жовтні – може розпочатися осіннє пленарне засідання ПАРЄ.