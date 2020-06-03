Країн Ради Європи стали краще виконувати антикорупційні рекомендації GRECO

Серед країн-членів Ради Європи, які у 2019 році перебували під контролем GRECO, найменше рекомендацій у боротьбі з корупцією було виконано стосовно депутатів національних парламентів.

Серед країн-членів Ради Європи, які у 2019 році перебували під контролем Групи країни РЄ проти корупції (GRECO), найменше рекомендацій у боротьбі з корупцією було виконано стосовно депутатів національних парламентів.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді Групи країни РЄ проти корупції (GRECO) про діяльність у 2019 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У 2019 році виконання рекомендацій GRECO дещо зросло: 36% рекомендацій були повністю виконані до кінця року. Найнижчий рівень виконання – 27 % – стосувався членів парламентів. Натомість найвищий рівень було досягнуто відносно суддів (37%) та прокурорів (46%)», - йдеться у доповіді.

Як відзначив президент GRECO Мартін Мрчела, така ситуація пояснює, чому громадяни мають дуже низький рівень довіри до політиків, який може падати й надалі, якщо державні діячі не дотримуватимуться стандартів порядності.

Слід зазначити, що у 2019 році GRECO не проводила оцінку України щодо виконання рекомендацій у боротьбі з корупцією.

Водночас президент GRECO Мрчела заявив, що у Раді Європи очікують від української влади дієвого втілення у життя антикорупційних заходів та ефективної роботи антикорупційних органів.