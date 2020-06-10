В Італії родичі померлих від COVID-19 вперше подали скарги на державу

Пів сотні родичів померлих від COVID-19 в Італії подали до прокуратури Бергамо скарги на державу, звинувачуючи у недостатніх діях у боротьбі з пандемією у країні.

Про це повідомляє AFP.

«Вперше в Італії п’ятдесят родичів загиблих від коронавірусу у середу подали скарги через пандемію в країні, де загинуло понад 34 тисячі людей», - йдеться у повідомленні.

Скарги були направлені до прокуратури у північному місті Бергамо, яке найбільш постраждало від коронавірусу.

Зазначається, що місцеві прокурори нині проводять широке розслідування щодо кризи охорони здоров’я в країні. Родичі загиблих звинувачують владу у запізнілій реакції на спалах коронавірусу та урізанні бюджету для медицини у північному регіоні Ломбардії.

Загалом в Італії зареєстровано 235 561 випадків захворювання на COVID-19. З них 168 646 людей вилікувалися, а 34 043 померли.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 10 червня у світі зафіксували 7 323 762 випадки COVID-19, із них 3 603 893 особи одужали та 413 731 загинув.

Фото: ANSA/Marco Ottico