В Італії родичі померлих від COVID-19 вперше подали скарги на державу
Про це повідомляє AFP.
«Вперше в Італії п’ятдесят родичів загиблих від коронавірусу у середу подали скарги через пандемію в країні, де загинуло понад 34 тисячі людей», - йдеться у повідомленні.
Скарги були направлені до прокуратури у північному місті Бергамо, яке найбільш постраждало від коронавірусу.
Зазначається, що місцеві прокурори нині проводять широке розслідування щодо кризи охорони здоров’я в країні. Родичі загиблих звинувачують владу у запізнілій реакції на спалах коронавірусу та урізанні бюджету для медицини у північному регіоні Ломбардії.
Загалом в Італії зареєстровано 235 561 випадків захворювання на COVID-19. З них 168 646 людей вилікувалися, а 34 043 померли.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 10 червня у світі зафіксували 7 323 762 випадки COVID-19, із них 3 603 893 особи одужали та 413 731 загинув.
Фото: ANSA/Marco Ottico