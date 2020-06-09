У п'яти регіонах Італії за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії у 5 регіонах - Марке, Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Валле-д'Аоста та Калабрія, а також провінції Больцано не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Згідно з даними Служби цивільного захисту, у провінції Больцано та 5 регіонах - Марке, Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Валле-д'Аоста та Калабрія - немає нових випадків (зараження - ред.)", - йдеться у повідомленні.

На цей час загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Італії становить 235 561, приріст у порівнянні з минулою добою склав 283.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 79 летальних випадків, загальна їх кількість становить 34 043.

Одужало та виписано з лікарень 168 646 осіб, з них 2 062 за добу.

За даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.