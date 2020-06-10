Наступний етап послаблення карантину в Румунії розпочнеться 15 червня

Наступний етап послаблення карантину в Румунії розпочнеться 15 червня

Укрінформ
Президент Румунії Клаус Йоганніс анонсував подальший етап послаблень карантинних обмежень в країні з 15 червня.

Про це він заявив після зустрічі з головою уряду Людовиком Орбаном та урядовцями, повідомляє Romania Insider.

"Буде менше обмежень, але ми не можемо рухатися вперед без цього інструменту - стану підвищеної готовності", - заявив Йоганніс.

За планом, з 15 червня торговельні центри, приватні дитячі садочки, школи, тренажерні зали та відкриті басейни поновлять роботу після трьох місяців закриття. Однак ресторани та ігрові майданчики всередині торговельних центрів залишаться закритими.

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Також будуть дозволені приватні заходи на свіжому повітрі з максимальною кількістю учасників 50 осіб та приватні заходи в приміщеннях з щонайбільше 20-ма учасниками.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 316 770 осіб, з них 413 623 померли та 3 602 480 одужали.

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