Наступний етап послаблення карантину в Румунії розпочнеться 15 червня

Президент Румунії Клаус Йоганніс анонсував подальший етап послаблень карантинних обмежень в країні з 15 червня.

Про це він заявив після зустрічі з головою уряду Людовиком Орбаном та урядовцями, повідомляє Romania Insider.

"Буде менше обмежень, але ми не можемо рухатися вперед без цього інструменту - стану підвищеної готовності", - заявив Йоганніс.

За планом, з 15 червня торговельні центри, приватні дитячі садочки, школи, тренажерні зали та відкриті басейни поновлять роботу після трьох місяців закриття. Однак ресторани та ігрові майданчики всередині торговельних центрів залишаться закритими.

Також будуть дозволені приватні заходи на свіжому повітрі з максимальною кількістю учасників 50 осіб та приватні заходи в приміщеннях з щонайбільше 20-ма учасниками.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 316 770 осіб, з них 413 623 померли та 3 602 480 одужали.