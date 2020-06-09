Штати планують поновити роботу консульства в китайському Ухані
Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела на Капітолійському пагорбі.
"Держдепартамент недавно надіслав повідомлення про свої плани відновити роботу американського консульства в Ухані", - наводить видання слова одного з помічників члена Конгресу.
При цьому джерело зазначило, що законодавчий орган надіслав зустрічний запит до Держдепу з проханням надати протоколи забезпечення безпеки американського персоналу.
Нагадаємо: консульство США в Ухані було закрито в січні, а дипломатичні працівники та їхні сім'ї були евакуйовані Державним департаментом, коли місто перейшло в режим суворого карантину.
Вважається, що поширення коронавірусу нової форми, яке викликає захворювання на COVID-19, пішло з китайського міста-мільйонника Ухань в грудні минулого року. Наразі поширення хвороби світом триває.
За останніми даними, загалом у світі зареєстровано понад 7,182 мільйона інфікованих людей, при цьому понад 408,8 тисячі осіб померли, понад 3,341 мільйона — повністю одужали.