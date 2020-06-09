Штати планують поновити роботу консульства в китайському Ухані

Державний департамент спрямував до Конгресу США повідомлення про намір знову відкрити консульство США в Ухані (провінція Хубей, Китай), епіцентрі спалаху нової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела на Капітолійському пагорбі.

"Держдепартамент недавно надіслав повідомлення про свої плани відновити роботу американського консульства в Ухані", - наводить видання слова одного з помічників члена Конгресу.

При цьому джерело зазначило, що законодавчий орган надіслав зустрічний запит до Держдепу з проханням надати протоколи забезпечення безпеки американського персоналу.

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Нагадаємо: консульство США в Ухані було закрито в січні, а дипломатичні працівники та їхні сім'ї були евакуйовані Державним департаментом, коли місто перейшло в режим суворого карантину.

Вважається, що поширення коронавірусу нової форми, яке викликає захворювання на COVID-19, пішло з китайського міста-мільйонника Ухань в грудні минулого року. Наразі поширення хвороби світом триває.

За останніми даними, загалом у світі зареєстровано понад 7,182 мільйона інфікованих людей, при цьому понад 408,8 тисячі осіб померли, понад 3,341 мільйона — повністю одужали.