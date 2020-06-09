Євросоюз і Китай "звірили годинники" перед червневим самітом

Євросоюз та КНР обговорили широкий спектр двосторонніх відносин напередодні саміту, запланованого у другій половині червня.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ КНР Ван Ї (Wang Yi) звірили позиції та результати двосторонньої співпраці під час телеконференції в рамках 10-го щорічного Стратегічного діалогу, розповів у вівторок під час віртуальної пресконференції сам Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хоча ми вимушені були провести віртуальну зустріч, ми провели поглиблений обмін. Розмова відбулася дещо довша, ніж планувалося, і протягом більш ніж трьох годин ми обговорили багато тем, що відображують широкі стосунки між нами. Це був дуже відкритий та щирий діалог. Ми вперше обговорили наші двосторонні відносини в рамках підготовки майбутнього саміту ЄС-Китай, який має відбутися наприкінці цього місяця, у червні", - сказав Боррель.

Він, зокрема, повідомив, що європейська сторона зробила наголос на питаннях реалізації рішень двостороннього саміту 2019 року, не всі з яких були повною мірою втілені у життя. Зокрема, йдеться про проблеми доступу на ринок та вдосконалення чинного правового поля двосторонніх відносин на основі взаємності, оскільки ці питання продовжують викликати занепокоєння європейської сторони.

Сторони погодилися продовжити роботу над так званим "Порядком денним 2025", який має окреслити перспективу двосторонніх відносин.

"Ми будемо продовжувати пошук збалансованого та рівноправного підходу до нашої співпраці, включаючи такі сфери як взаємопоєднання, вільна торгівля, наукове співробітництво, а також співпраці у галузях культури і медіа. Ми очікуємо, що наш діалог з прав людини відбудеться відразу після поновлення фізичних зустрічей, але й зараз ми порушили ряд важливих питань у цій сфері, включаючи ситуацію в провінції Сіньцзян та у Тібеті. Я також підняв питання щодо деяких індивідуальних випадків", - зауважив Високий представник ЄС.

За його словами, сторони обговорили також ситуацію Гонконгу. Євросоюз вислови занепокоєння наявним ризиком підриву принципу «Одна країна – дві системи» та широкої автономії Гонконгу, та закликав Китай здійснити кроки до деескалації ситуації з повагою до власних міжнародних зобов’язань та до законодавства Гонконгу.

Сторони обмінялися також поглядами щодо багатосторонніх питань, включаючи боротьбу з коронавірусом та його наслідками, спільні зусилля у боротьбі з кліматичними змінами та у «зеленій» трансформації економіки та суспільства.

У міжнародному блоці ЄС і КНР обговорили проблеми нерозповсюдження та ядерної програми Ірану, ситуацію в різних регіонах світу, від Афганістану до Лівії, від Корейського півострова до Близького Сходу та Сирії. Особливу увагу сторони зосередили на напрямках співпраці з країнами Африки, особливо у контексті подолання наслідків пандемії коронавірусу.

"Наша зустріч була дуже інтенсивною і змістовною. Без сумніву, Китай є одним із ключових глобальних гравців. Це є фактом, і Китай продовжує підвищувати свою глобальну роль. Ми розвиваємо співпрацю з Китаєм для досягнення власних глобальних цілей, на основі наших інтересів та цінностей. Сподіваюся, що ця зустріч сприятиме успіху майбутнього саміту ЄС-Китай", - додав Боррель.