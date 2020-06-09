У Польщі за три дні зафіксували антирекорд з коронавірусу

У Польщі за останні три дні зафіксовано рекордну кількість інфікованих коронавірусом: щодня понад 570 випадків, водночас у понеділок було встановлено "рекорд" від початку пандемії – 599 випадків.

Як повідомив у вівторок в ефірі RMF.FM міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, така висока кількість інфікованих пояснюється проведенням загальних тестів серед шахтарів та членів їх сімей у Сілезькому вугільному басейні.

“Рекорд захворюваності виникає з безпрецедентності наших дій в Європі: ми робимо тести на великих підприємствах, якими є шахти”,- заявив Шумовський.

Він додав, шо проводяться загальні тести серед усіх шахтарів та членів їх сімей у зв’язку з високим рівнем інфікування серед гірників.

Шумовський зазначив, шо в Польщі епідемія не завершилася, і крім шахт на півдні країни є ще декілька інших осередків, в основному – на підприємствах та у лікарнях.

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Глава МОЗ РП зазначив, що останнім часом поляки часто не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Тож уряд розглядає різні сценарії, зокрема і посилення санітарно-епідеміологічного режиму. Утім, він виключив повторний повний локдаун країни.

Шумовський просить усіх кандидатів у президенти закликати своїх прибічників дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм, зокрема носити маски під час зустрічей.

Міністр також не виключив, що перед виборами він рекомендуватиме в окремих повітах проведення виборів лише дистанційно, поштою.

За інформацією МОЗ, оприлюдненою у Twitter, станом на 9 червня у Польщі кількість інфікованих зросла до 27 365-ти, 1172 людини померли. Вилікувалися вже 13 196 осіб.

Як повідомлялося, з 9 червня у Польщі тимчасово припинять роботу 12 шахт у Сілезькому воєводстві у зв’язку із високою інфікованістю коронавірусом серед шахтарів та їх сімей (близько 5 тис. осіб). Після призупинення роботи шахт усіх гірників відправлять у тритижневу оплачувану відпустку.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).