У Польщі за три дні зафіксували антирекорд з коронавірусу
Як повідомив у вівторок в ефірі RMF.FM міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, така висока кількість інфікованих пояснюється проведенням загальних тестів серед шахтарів та членів їх сімей у Сілезькому вугільному басейні.
“Рекорд захворюваності виникає з безпрецедентності наших дій в Європі: ми робимо тести на великих підприємствах, якими є шахти”,- заявив Шумовський.
Він додав, шо проводяться загальні тести серед усіх шахтарів та членів їх сімей у зв’язку з високим рівнем інфікування серед гірників.
Шумовський зазначив, шо в Польщі епідемія не завершилася, і крім шахт на півдні країни є ще декілька інших осередків, в основному – на підприємствах та у лікарнях.
Глава МОЗ РП зазначив, що останнім часом поляки часто не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Тож уряд розглядає різні сценарії, зокрема і посилення санітарно-епідеміологічного режиму. Утім, він виключив повторний повний локдаун країни.
Шумовський просить усіх кандидатів у президенти закликати своїх прибічників дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм, зокрема носити маски під час зустрічей.
Міністр також не виключив, що перед виборами він рекомендуватиме в окремих повітах проведення виборів лише дистанційно, поштою.
За інформацією МОЗ, оприлюдненою у Twitter, станом на 9 червня у Польщі кількість інфікованих зросла до 27 365-ти, 1172 людини померли. Вилікувалися вже 13 196 осіб.
Як повідомлялося, з 9 червня у Польщі тимчасово припинять роботу 12 шахт у Сілезькому воєводстві у зв’язку із високою інфікованістю коронавірусом серед шахтарів та їх сімей (близько 5 тис. осіб). Після призупинення роботи шахт усіх гірників відправлять у тритижневу оплачувану відпустку.
Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).