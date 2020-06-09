В Іспанії розслідують корупцію екскороля на будівництві залізниці

В Іспанії почалося розслідування проти колишнього короля Хуана Карлоса I, який підозрюється у корупції і хабарництві під час будівництва залізниці в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє El Pais.

«Прокурор Верховного суду Іспанії оголосив у понеділок, що буде проводити розслідування щодо короля Іспанії Хуана Карлоса I у зв'язку із підозрою на отримання комісійних за контракт на будівництво швидкісної залізничної лінії AVE до Мекки», - йдеться у повідомленні.

Розслідування зосередиться на другій фазі будівництва залізничної лінії, яка з'єднує міста Медіну та Мекку в Саудівській Аравії. Контракт на цей етап був укладений консорціумом іспанських компаній, включаючи будівельну фірму OHL, у 2011 році.

У пресрелізі прокурор зазначив, що метою розслідування буде «встановлення або скасування кримінальної відповідності» за дії, що відбулися після червня 2014 року, коли Хуан Карлос зрікся престолу і втратив імунітет від переслідування як глава Іспанії.

Розслідування почалося після того, як у ЗМІ з’явилася інформація, що король Хуан Карлос отримав у 2008 році від влади Саудівської Аравії хабар на суму 100 мільйонів доларів.

Як відомо, Хуан Карлос був королем Іспанії із 1975 року по червень 2014 року, поки не відрікся від престолу.

У березні цього року король Феліпе VI заявив, що відмовився від будь-якої спадщини від свого батька після звинувачень у секретних офшорних рахунках.

Фото: GSLV / GJL / GTRES