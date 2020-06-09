Мешканцям Данії дозволили збиратися групами до 50 осіб

Данія оголосила про черговий етап послаблення карантинних обмежень: дозволено масові заходи за участю до 50 осіб, крім того, відкриваються фітнес-центри і басейни.

Про це повідомляє The Local.

«Влада Данії збільшила максимальну кількість людей, яким дозволено збиратися в групи, до 50. А також - у рамках чергового етапу послаблення карантину - дозволила роботу фітнес-центрів та басейнів», - ідеться в повідомленні.

Уряд Данії оприлюднив новий набір вимог щодо спортивних заходів просто неба та у приміщенні, а також інших видів діяльності, які дозволять аматорським командам з футболу і гандболу брати участь у змаганнях.

Спортсмени повинні приділяти особливу увагу миттю рук і дотриманню соціальної дистанції, а у видах, які включають "важкий видих", гравцям слід триматися на відстані не менше двох метрів один від одного. Спортивний реманент треба якомога частіше мити.

Для басейнів установлюється обмеження з розрахунку 4 квадратні метри на одного плавця.

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Як повідомлялося, з 8 липня в Данії будуть дозволені зібрання чисельністю до 100 осіб, а з 8 серпня - до 200.

З 15 червня в аеропортах Данії запроваджується обов’язковий масковий режим.