США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

Вашингтон і Москва досягли попередньої домовленості стосовно проведення переговорів про нову ядерну угоду - вони можуть відбутися вже цього місяця.

Про це у Twitter повідомив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі.

"Сьогодні узгодили із заступником міністра закордонних справ РФ Рябковим час і місце проведення в червні переговорів з питань ядерної зброї", - зазначив американський посадовець.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Він також поінформував, що до участі в перемовинах запросили Китай. Однак, на його думку, питання, чи стане офіційному Пекіну доброї волі для цього, залишається відкритим.

Як повідомляв Укрінформ, після виходу Сполучених Штатів з договору РСМД від 1987 року, президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про потребу укладення нової угоди щодо скорочення ракетно-ядерного арсеналу. При цьому він наполягав на участі Китаю в цьому процесі.