США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

Укрінформ
Вашингтон і Москва досягли попередньої домовленості стосовно проведення переговорів про нову ядерну угоду - вони можуть відбутися вже цього місяця.

Про це у Twitter повідомив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі.

"Сьогодні узгодили із заступником міністра закордонних справ РФ Рябковим час і місце проведення в червні переговорів з питань ядерної зброї", - зазначив американський посадовець.

Він також поінформував, що до участі в перемовинах запросили Китай. Однак, на його думку, питання, чи стане офіційному Пекіну доброї волі для цього, залишається відкритим.

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Як повідомляв Укрінформ, після виходу Сполучених Штатів з договору РСМД від 1987 року, президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про потребу укладення нової угоди щодо скорочення ракетно-ядерного арсеналу. При цьому він наполягав на участі Китаю в цьому процесі.

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