США ввели масштабні санкції проти морського флоту Ірану

США ввели масштабні санкції проти морського флоту Ірану

Укрінформ
Вашингтон оголосив про запровадження масштабних санкцій проти групи "Іранські судноплавні лінії" та її дочірньої компанії у контексті боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення.

Про це повідомив державний секретар Майкл Помпео.

"Сьогодні набули чинності санкції проти "Іранських судноплавних ліній" (IRISL) та їхньої дочірньої компанії (E-Sail), зареєстрованої в Шанхаї", - заявив Помпео.

Він пояснив, що обмеження запроваджено на підставі указу президента США, спрямованого проти розповсюдження зброї масового знищення.

"IRISL неодноразово транспортувала товари, пов'язані з ракетними та військовими програмами Ірану", - вказав Помпео. Крім того, за його словами, компанія тривалий час перевозила товари, що підпадають під контроль у ядерній сфері.

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Як підкреслив держсекретар, американська сторона попередила про санкції заздалегідь - за 180 днів. Це було зроблено з метою дати можливість експортерам гуманітарних товарів до Ірану знайти інші шляхи доставки.

Відтепер будь-який уряд, юридична чи фізична особа, які волітимуть продовжувати бізнес з IRISL або E-Sail, також наражаються на санкції США, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення, наголосив Помпео.

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Разом із цим міністерство фінансів США оприлюднило список понад 120 суден, пов'язаних з Іраном, які відтепер перебувають під американськими санкціями.

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