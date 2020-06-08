У Танзанії заявили, що "вільні від коронавірусу" завдяки молитвам

Президент Танзанії Джон Магуфулі оголосив країну «вільною від коронавірусу» завдяки молитвам громадян.

Про це повідомляє BBC.

«Хворобу усунуто завдяки Богу», - сказав Магуфулі у столичній церкві Додома.

Він також похвалив громадян за те, що ті не носили масок та рукавичок.

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння з приводу стратегії уряду Танзанії щодо COVID-19.

Магуфулі неодноразово заявляв, що кризу у сфері охорони здоров'я перебільшено, і закликав людей відвідувати служби в церквах і мечетях, кажучи, що молитви «можуть перемогти» вірус.

29 квітня уряд країни призупинив публікацію даних про хворих, на той момент у Танзанії було зафіксовано 509 випадків і 21 летальний результат.