У Танзанії заявили, що "вільні від коронавірусу" завдяки молитвам
Укрінформ
Президент Танзанії Джон Магуфулі оголосив країну «вільною від коронавірусу» завдяки молитвам громадян.
Про це повідомляє BBC.
«Хворобу усунуто завдяки Богу», - сказав Магуфулі у столичній церкві Додома.
Він також похвалив громадян за те, що ті не носили масок та рукавичок.
Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння з приводу стратегії уряду Танзанії щодо COVID-19.
Магуфулі неодноразово заявляв, що кризу у сфері охорони здоров'я перебільшено, і закликав людей відвідувати служби в церквах і мечетях, кажучи, що молитви «можуть перемогти» вірус.
29 квітня уряд країни призупинив публікацію даних про хворих, на той момент у Танзанії було зафіксовано 509 випадків і 21 летальний результат.