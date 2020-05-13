Понад шість тисяч дітей віком до п’яти років можуть помирати щодня через коронавірус – ЮНІСЕФ

Протягом наступних шести місяців, поки пандемія COVID-19 продовжуватиме ослаблювати системи охорони здоров’я та порушувати надання регулярної медичної допомоги, додатково 6 тисяч дітей може помирати щодня з причин, яким можна запобігти.

Про це заявили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

“Згідно з найгіршим із трьох можливих сценаріїв у 118 країнах із низьким та середнім рівнем доходів, додатково 1,2 мільйона смертей у віці до п’яти років можуть трапитися всього протягом шести місяців (або більше як 6 тис. на день - ред.) через зменшення рівня забезпечення регулярними медичними послугами та збільшення дитячої атрофії», - йдеться у повідомленні.

Оцінка базується на аналізі дослідників Блумберзької Школи громадського здоров’я університету Джонса Гопкінса, який нещодавно опублікували у науковому журналі Lancet Global Health.

Ці потенційні випадки дитячої смертності можуть доповнити 2,5 мільйона смертей дітей, які вже помирають, не дочекавшись свого п'ятого дня народження, кожні шість місяців у 118 країнах, включених у дослідження.

Показники материнської смертності також можуть зрости протягом лише пів року на приблизно 56700 смертей на додаток до 144000, які вже трапляються у тих самих країнах кожні шість місяців.

"Згідно з найгіршим сценарієм, кількість дітей, які помирають до свого п’ятого дня народження, у світі може зрости вперше за десятиліття… Ми не можемо дозволити, щоб матері і діти стали побічним збитком у боротьбі проти вірусу. І ми не повинні втратити десятиліття прогресу у зниженні дитячої та материнської смертності, якої можна уникнути", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

Як зазначається, у країнах з уже і так слабкою системою охорони здоров’я COVID-19 спричиняє перебої в ланцюгах медичних постачань та виснаження фінансових і людських ресурсів. Відвідування медичних закладів зменшується через самоізоляцію, комендантські години, перебої у роботі транспорту та побоювання громад заразитися. У коментарі до звіту Lancet ЮНІСЕФ попереджає, що ці перебої можуть призвести до потенційно руйнівного зростання материнської та дитячої смертності.

Відповідно до моделювання та припускаючи зменшення забезпечення у найгіршому сценарії, у звіті названо десять країн, які потенційно можуть мати найбільшу кількість додаткових дитячих смертей - Бангладеш, Бразилія, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Індія, Індонезія, Нігерія, Пакистан, Уганда та Об'єднана Республіка Танзанія.

Десять країн, які згідно з найгіршим сценарієм, можуть зазнати найвищих показників перевищення рівня дитячої смертності, це: Джибуті, Есватіні, Лесото, Ліберія, Малі, Малаві, Нігерія, Пакистан, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Постійне надання послуг, що рятують життя, є критичним в цих країнах.

У рамках кампанії ЮНІСЕФ терміново закликає уряди, громадськість, донорів та приватний сектор приєднатися до нас у прагненні реагувати, відновити та переосмислити світ, котрий нині охоплений коронавірусом.