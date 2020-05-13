В Україні знижується кількість хворих на пневмонію – МОЗ

В Україні зараз знижується кількість хворих на пневмонію.

Про це на брифінгу 13 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували (а ми тестуємо всіх хворих на пневмонію - незалежно від симптоматики) 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то зараз ця кількість не перевищує 300 людей на добу. Тобто ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію. Тобто ті карантинні заходи, які були запроваджені, які діяли і які продовжують діяти, вони дають свій ефект, і ми це бачимо у статистиці, яку ми даємо кожного дня", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Україна зараз не переходить планку більше 600 хворих на COVID-19 на добу, і це при тому, що збільшилася кількість тестувань практично до 8 000 методом ПЛР. За його словами, Україна перебуває "в такому коридорі" від 400 до 600 хворих на добу вже більше трьох тижнів.

Степанов додав, що зазвичай українці під час свят або вихідних менше звертаються до лікаря. "Хоча я закликаю і звертаюсь: якщо ви бачити перші симптоми коронавірусної хвороби, то не чекайте робочого дня, а одразу звертайтесь до лікаря", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.