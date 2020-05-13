В Україні знижується кількість хворих на пневмонію – МОЗ

В Україні знижується кількість хворих на пневмонію – МОЗ

Укрінформ
В Україні зараз знижується кількість хворих на пневмонію.

Про це на брифінгу 13 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували (а ми тестуємо всіх хворих на пневмонію - незалежно від симптоматики) 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то зараз ця кількість не перевищує 300 людей на добу. Тобто ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію. Тобто ті карантинні заходи, які були запроваджені, які діяли і які продовжують діяти, вони дають свій ефект, і ми це бачимо у статистиці, яку ми даємо кожного дня", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Україна зараз не переходить планку більше 600 хворих на COVID-19 на добу, і це при тому, що збільшилася кількість тестувань практично до 8 000 методом ПЛР. За його словами, Україна перебуває "в такому коридорі" від 400 до 600 хворих на добу вже більше трьох тижнів.

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Степанов додав, що зазвичай українці під час свят або вихідних менше звертаються до лікаря. "Хоча я закликаю і звертаюсь: якщо ви бачити перші симптоми коронавірусної хвороби, то не чекайте робочого дня, а одразу звертайтесь до лікаря", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.

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