В Індії послабили карантин - у деяких містах відкрили ТЦ, ресторани та храми
Про це повідомляє DW.
"У Нью-Делі та кількох інших містах дозволили відкрити торговельні центри, ресторани та храми вперше з кінця березня. Водночас ці послаблення діють не усюди. Поки що їх не дозволили у Мумбаї. Там дозволена вулична торгівля, але заборонено відкриття перукарень, ресторанів і торговельних центрів", - зазначається у повідомленні.
Цього ж дня уряд Індії повідомив про рекордну кількість нових випадків COVID-19. За останню добу в країні зафіксували майже 10 тисяч нових інфікувань. Загальна кількість інфікувань зросла до понад 256 тисяч.
Загалом в Індії офіційно підтвердили 7135 випадків смерті через коронавірус. Однак експерти сумніваються в офіційній статистиці і припускають, що справжня кількість смертей від COVID-19 більша.
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