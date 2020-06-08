В Індії послабили карантин - у деяких містах відкрили ТЦ, ресторани та храми

В Індії з понеділка почали діяти нові послаблення карантину. У деяких містах працюють торговельні центри, ресторани та храми.

Про це повідомляє DW.

"У Нью-Делі та кількох інших містах дозволили відкрити торговельні центри, ресторани та храми вперше з кінця березня. Водночас ці послаблення діють не усюди. Поки що їх не дозволили у Мумбаї. Там дозволена вулична торгівля, але заборонено відкриття перукарень, ресторанів і торговельних центрів", - зазначається у повідомленні.

Цього ж дня уряд Індії повідомив про рекордну кількість нових випадків COVID-19. За останню добу в країні зафіксували майже 10 тисяч нових інфікувань. Загальна кількість інфікувань зросла до понад 256 тисяч.

Читайте також: У Новій Зеландії скасовують карантин

Загалом в Індії офіційно підтвердили 7135 випадків смерті через коронавірус. Однак експерти сумніваються в офіційній статистиці і припускають, що справжня кількість смертей від COVID-19 більша.

Фото: Getty Images