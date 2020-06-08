Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти".

Про це повідомляє DW із посиланням на пресреліз концерну, опублікований у понеділок, 8 червня.

Згідно з повідомленням, Шредера переобрали за підсумками річних зборів акціонерів, що відбулися 5 червня. Крім того, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії "Газпром" Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.

Ґергард Шредер очолює раду директорів "Роснефти" з 2017 року. У Німеччині 76-річного колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни "Роснефть" і "Газпром". Сам Шредер заявляє, що це його особиста справа. Ексканцлера Німеччини вважають близьким другом президента Росії Путіна.

Раніше повідомлялося, що Шредеру на зборах акціонерів "Роснефти" вирішили виплатити винагороду за 2019 рік у 600 тисяч доларів. Маттіас Варніг отримає 580 тисяч доларів.