Шредера переобрали головою ради директорів

Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти"

Укрінформ
Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти".

Про це повідомляє DW із посиланням на пресреліз концерну, опублікований у понеділок, 8 червня.

Згідно з повідомленням, Шредера переобрали за підсумками річних зборів акціонерів, що відбулися 5 червня. Крім того, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії "Газпром" Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.

Ґергард Шредер очолює раду директорів "Роснефти" з 2017 року. У Німеччині 76-річного колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни "Роснефть" і "Газпром". Сам Шредер заявляє, що це його особиста справа. Ексканцлера Німеччини вважають близьким другом президента Росії Путіна.

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Раніше повідомлялося, що Шредеру на зборах акціонерів "Роснефти" вирішили виплатити винагороду за 2019 рік у 600 тисяч доларів. Маттіас Варніг отримає 580 тисяч доларів.

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