У світі зафіксували майже 7,1 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 8 червня у світі загалом підтверджено майже 7,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи понад 406 тисяч летальних. Одужали від цього захворювання уже майже 3,5 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зранку в понеділок загальне число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 7 093 971. З них 406 231 – летальний. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби, становить 3 462 573.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2,007,449), Бразилія (691,962) та Російська Федерація (467,673).

Натомість у країнах Європи й далі епідеміологічна ситуація стає все ліпшою: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони всередині ЄС поступово відкривають.

Станом на ранок 8 червня в Україні число підтверджених випадків коронавірусу становить 27 462, включаючи 797 смертей та 12 195 одужань.

Фото: АА