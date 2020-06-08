У Новій Зеландії 16 днів поспіль – жодного випадку COVID-19

У Новій Зеландії не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом протягом ось уже 16 днів поспіль.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії.

«Зараз у Новій Зеландії налічується 1481 осіб, які одужали від COVID-19, цей показник не змінився за добу. У країні залишається тільки один активний випадок захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у лікарнях країни зараз немає жодного пацієнта з COVID-19. Кількість померлих від коронавірусної інфекції не змінилася - 22 особи.

З початку епідемії в Новій Зеландії проведено 294 048 тестів на коронавірус, у тому числі 2054 – за останню добу.

За останніми даними ресурсу Worldometer, у світі підтверджено 7 млн 86 тис. випадків інфікування коронавірусом. 406,1 тис. осіб померли, майже 3,5 млн одужали.