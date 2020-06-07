Американський екскомандувач прокоментував плани Трампа щодо військ у Німеччині

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес піддав критиці можливі плани президента своєї країни Дональда Трампа скоротити присутність американських військ у ФРН.

Про це він заявив німецькому виданню Spiegel.

«Я вважаю рішення ... колосальною помилкою», - заявив Ходжес, додавши, що це є «суто політичний маневр».

На думку ексвоєначальника, подібні плани зменшити присутність американських солдатів у Німеччині можуть призвести до розпаду союзу США з Європою, вони загрожують згуртованості всередині альянсу. Ходжес звернув увагу на те, що Конгрес ніхто як слід не поінформував, американські командувачі в Європі не були поставлені до відома, «ніхто не розмовляв (на цю тему) з Німеччиною чи НАТО».

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«Рішення ілюструє, що президент не зрозумів, наскільки важливі американські війська, розміщені в Німеччині, для безпеки Америки», - підкреслив Ходжес.

Раніше стало відомо з посиланням на неназваних урядовців США, що Трамп доручив Пентагону зменшити присутність американських військ у Німеччині на 9 500, нині там 34 500 солдатів. Крім того, обмежити кількісний склад контингенту до 25 000 солдатів, як можуть бути присутніми у Німеччині.

Тризірковий генерал Ходжес командував військами США в Європі до 2017 року, з того часу є аналітиком Центру аналізу європейської політики.