Розслідування катастрофи літака МАУ майже завершене - МЗС Ірану
Про це повідомляє Al Arabiya.
«Іранське розслідування за фактом знищення українського пасажирського літака іранськими ракетами в січні «майже завершено», заявив у суботу високопоставлений іранський дипломат», - ідеться в повідомленні.
Агентство посилається на заступника глави МЗС Ірану з міжнародних і правових питань Мохсена Бахарванда, який заявив: «Розслідування майже закінчено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося».
Дипломат зазначив, що єдиним етапом розслідування, який залишився, є аналіз «чорних скриньок» літака.
При цьому він додав: «Ми не вважаємо, що бортові самописці містять якусь важливу інформацію, що буде корисна для нашого розслідування».
Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.
Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.
Фото: АА