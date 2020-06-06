Розслідування катастрофи літака МАУ майже завершене - МЗС Ірану

Заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що розслідування загибелі літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу аеропорту Тегерана, майже завершене.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«Іранське розслідування за фактом знищення українського пасажирського літака іранськими ракетами в січні «майже завершено», заявив у суботу високопоставлений іранський дипломат», - ідеться в повідомленні.

Агентство посилається на заступника глави МЗС Ірану з міжнародних і правових питань Мохсена Бахарванда, який заявив: «Розслідування майже закінчено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося».

Дипломат зазначив, що єдиним етапом розслідування, який залишився, є аналіз «чорних скриньок» літака.

При цьому він додав: «Ми не вважаємо, що бортові самописці містять якусь важливу інформацію, що буде корисна для нашого розслідування».

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.

Фото: АА