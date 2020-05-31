Іран не відправлятиме "чорні скриньки" літака МАУ в Україну через "затримку з відповіддю" — ЗМІ

Іран відмовився відправляти чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ до Києва, натомість самописці можуть бути відправлені до Франції.

Про це з посиланням на іранські ЗМІ повідомляє Al Arabia.

«У відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо чорної скриньки українського літака, іранська влада вирішила відправити її в іншу країну, можливо, у Францію», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бортові самописці збитого Іраном на початку року літака МАУ досі не були передані Україні на розшифровку.

8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописці України для аналізу.

Фото: АА