Україна та Іран обговорять проблемні питання, пов’язані з катастрофою літака МАУ

Україна та Іран проведуть переговори щодо проблемних питань, пов’язаних із катастрофою українського літака поблизу Тегерана, українська офіційна делегація наразі формується.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна з з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, повідомляє пресслужба МЗС.

«На зустрічі обговорено комплекс питань, пов’язаних зі збиттям 8 січня в Ірані літака Боїнг-737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»…. Заступник міністра поінформував співрозмовника про перебіг формування офіційної делегації України на перемовинах з Іраном. Ближчим часом Україна представить свою команду переговорників», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі було наголошено на необхідності забезпечення іранською стороною прозорого та об'єктивного розслідування, спрямованого на встановлення причин катастрофи літака, притягнення винних до відповідальності, виплати компенсацій родинам загиблих тощо.

«У цьому зв’язку Єнін відзначив важливість повної та безумовної співпраці іранської сторони у питанні якнайскорішого розшифрування бортових самописців відповідно до норм міжнародного права», - акцентували в МЗС.

У відповідь Мораді запевнив у готовності Ірану до діалогу з Україною у правовій, технічній та політичній площинах задля врегулювання проблемних питань, пов’язаних із наслідками авіакатастрофи, а також повідомив, що Україна розглядається Іраном як пріоритетна держава в контексті проведення розслідування та розшифрування «чорних скриньок» збитого літака.

Посол також зазначив, що поширена деякими іранськими ЗМІ інформація щодо намірів уряду Ірану передати самописці для розшифрування Франції, з огляду на «затягування» українською стороною переговорного процесу, не відповідає дійсності та не відображує офіційну позицію Тегерана.

Учасники зустрічі домовилися зміцнювати взаємодію на дипломатичному рівні з метою прискорення вирішення наявних проблемних питань.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з летовища Тегерану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Днями стало відомо, що винним у збитті літака МАУ в Ірані 8 січня цього року є оператор ракетної системи, який порушив правила ведення вогню в умовах, що склалися на той час.