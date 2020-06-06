Азербайджан на вихідні посилив карантин до “повної ізоляції вдома”
Про це пише Trend.az.
"Жителям Баку, Сумгаїті, Гянджі, Ленкорана і Абшеронського району заборонено залишати місця проживання", - йдеться у повідомленні.
Жорсткий карантинний режим запроваджений із півночі 6 червня до 6-ї ранку 8 червня.
Жителям цих міст повністю заборонено залишати свої будинки. Винятки - лише у разі необхідності невідкладної медичної допомоги або для участі у похороні близького родича.
На цих вихідних - зачинені всі крамниці, аптеки та заклади громадського харчування, припиняє роботу громадський транспорт. Користуватися особистими автівками теж заборонено.
У п'ятницю в Азербайджані зафіксували 338 випадків COVID-19 протягом доби.
Проте медики не схильні розцінювати це зростання як другу хвилю епідемії. Загальна кількість летальних випадків протягом пандемії в країні наразі складає 82, вилікувався від хвороби 3 781 пацієнт.
Як повідомлялося, станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли – 398 244.
Фото: Trend.az