У Швеції вперше в історії судять колишнього посла

Вперше в сучасній історії Швеції судять колишнього посла.

Як повідомляє ВВС, йдеться про посла Швеції у Китаї Анну Ліндштедт.

"Анна Ліндштедт звинувачується в тому, що вона вийшла за межі своєї компетенції, проводячи несанкціоновані переговори з іноземними державами за звільнення громадянина Швеції китайського походження", - йдеться у публікації.

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Як зазначається, цим громадянином є Гі Мінгай, продавець книг із Гонконгу зі шведським громадянством. У 2015 році під час відпочинку в Таїланді він зник безвісти, а пізніше в ефірі телебачення Китаю зізнався у керуванні авто в нетверезому стані в 2003 році.

Разом із Гі Мінгаєм зникли ще четверо продавців книг — усі вони опинилися в Китаї, де їх тримали під вартою. Об’єднує п’ятьох чоловіків те, що вони продавали книги, де в негативному світлі зображалося керівництво Китаю.

У 2017 році Мінгая відпустили, але пізніше затримали знову під час поїздки потягом із дипломатами зі Швеції й ув’язнили в лютому 2019 року за нібито незаконне надання розвідувальних даних іноземній державі.

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В лютому 2019 року Швеція відкликала з Китаю свого посла Анну Ліндшедт. Її звинуватили в організації перемовин із донькою Мінгая і двома китайськими бізнесменами, які нібито мали вихід на китайський уряд.

Пізніше дівчина розповідала, що шведський посол схиляла її до укладання угоди з бізнесменами. Ті обіцяли, що батька відпустять на волю через кілька років, якщо донька перестане публічно закликати до його звільнення.

Прокурор заявив, що дипломат наражає на небезпеку відносини Швеції та Китаю. За словами сторони обвинувачення, Ліндштедт діяла всупереч вказівкам МЗС Швеції.