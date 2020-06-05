Більше половини росіян очікують нових масових протестів

Соціологи, які точно спрогнозували протести в РФ у 2011-2012 рр., провели дослідження, згідно з яким більше половини росіян побоюється, що ситуація в країні може призвести до масових протестів.

Доповідь групи незалежних соціологів Сергія Белановського "Новий спектр політичних настроїв в російському суспільстві в 2020 році" опублікований на його сайті.

«Основним фактором стресу (в російському суспільстві - ред.) є побоювання, що ситуація, яка склалася, призведе до соціально-політичних потрясінь в країні (більше половини опитаних)», - йдеться в підсумковій частині дослідження.

У новій доповіді підкреслюється, що, як і в 2011-2012 роках, зараз в російському суспільстві відбуваються серйозні ідеологічні зміни. В цілому соціологи прийшли до наступних висновків: падає віра росіян в здатність як федеральних, так і регіональних влад ефективно справлятися зі спалахом коронавірусу; побоювання заразитися COVID-19, як і побоювання негативних фінансових наслідків періоду самоізоляції за місяць дещо знизилися (ймовірно, внаслідок адаптації), проте рівень стресу зріс.

Водночас тренд на посилення негативного ставлення до федеральної влади, який почав формуватися в 2011 році і знову виник після «кримської перерви» в 2018 році, був різко посилений пандемією коронавірусу. Переважними емоціями у людей стали роздратування, тривога і гнів, а державна провладна пропаганда перестала діяти. Важливо, що основним об'єктом негативних висловлювань став особисто президент Володимир Путін, а основною претензією до нього - що він не виправдав сподівань, які на нього покладали, і збудував державну систему, яка не працює.

Ті, хто вважав можливими соціальні потрясіння в Росії, зокрема, масові протести, головними аргументами на цю користь називають озлобленість росіян і цинізм влади. Ті, хто вважає, що протестів не буде, пояснюють це страхом перед репресіями з боку влади.

Висновки експертів засновані на двох онлайн-опитуваннях, в яких брали участь 7 817 осіб, і 236 глибоких телефонних інтерв'ю.

Керівник незалежного дослідницького колективу «Група Белановського» Сергій Белановский був одним з тих, хто спрогнозував масові протести 2011-2012 років.