У Парижі замість військового параду 14 липня вшанують медиків

У Парижі традиційний військовий парад у день національного свята 14 липня не відбудеться - замість цього відбудуться інші військові церемонії та вшанування медичних працівників, які борються з пандемією коронавірусу.

Про це 4 червня заявили у Єлисейському палаці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням президентської адміністрації, традиційний військовий парад, який проводиться щороку 14 липня, у день національного свята Франції на Єлисейських полях у центрі Парижа, буде замінено військовою церемонією на площі Конкорд. Церемонія також включатиме вшанування медичних працівників, які борються з пандемією коронавірусу.

Заходи пройдуть із дотриманням санітарних норм. До церемонії будуть залучені близько 2 тисяч осіб, запрошені 2,5 тисячі гостей.