Моравецький попросив Сейм Польщі про вотум довіри та отримав його

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький під час дискусії в Сеймі у четвер попросив про вотум довіри до свого уряду.

Нижня палата польського парламенту голосами правлячої Об’єднаної правиці підтримала вотум довіри до уряду Моравецького, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ви (опозиція – ред.) маєте достатню кількість голосів, то відправте нас (уряд – ред.) у відставку”, - звернувся Моравецький у Сеймі до опозиційних сил, ініціюючи голосування за вотум довіри до уряду.

Він закликав опозицію “перестати нагнітати (ситуацію)”, звертаючи увагу, що упродовж останнього часу опозиційні сили ініціювали голосування за вотум довіри до кількох міністрів, зокрема міністра державних активів Яцека Сасіна і міністра охорони здоров’я Лукаша Шумовського.

Під час виступу глава польського уряду акцентував увагу на здобутках урядів Об’єднаної правиці за останні кілька років. Серед них він назвав кількарічне зростання ВВП на рівні понад 4%, зростання мінімальної зарплати на 50% і середньої зарплати за чотири роки на понад 1 тис. злотих (понад 6,5 тис. грн). Він також звернув увагу на зниження податків та реалізацію низки соціальних ініціатив.

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За вотум довіри до уряду Моравецького проголосували 235 депутатів правлячої Об’єднаної правиці, а проти - 219 депутатів опозиції, двоє законодавців утрималися.

З 3 червня у Польщі триває новий етап президентської виборчої кампанії, яка триватиме до виборів 28 червня. Найбільше шансів на перемогу у них має чинний президент Анджей Дуда. Конкуренцію у другому турі йому може скласти кандидат від опозиційної Громадянської коаліції Рафал Тшасковський.