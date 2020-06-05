Учасників протестів у США закликали пройти додаткове тестування на COVID-19

Директор Центру контролю та профілактики захворювань США Роберт Редфілд закликав учасників масових протестів у країні пройти додаткове тестування на зараження коронавірусом, щоби запобігти нової хвилі захворювань.

Про це він заявив під час слухань у четвер у Комітеті з асигнувань Палати представників США, повідомляє The Hill.

"Ми дійсно хочемо, щоби ці люди серйозно розглянули можливість пройти перевірку й тестування (на захворювання COVID-19) і, вочевидь, можливість залишити ці місця (масового скупчення – ред.), оскільки я вважаю, на жаль, що це має потенціал для поширення хвороби", - зазначив Редфілд.

Він підкреслив, що спосіб мінімізувати наслідки полягає в тому, щоби люди самі усвідомили перевагу тестування для себе і своїх близьких.

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Як повідомляв Укрінформ, у США з минулого тижня тривають масштабні акції протестів після загибелі 46-річного афроамериканця в Міннеаполісі після його жорсткого затримання поліцією. Тисячі людей збираються у великих містах у великі натовпи, нехтуючи правилами соціального дистанціонування.

Це неодноразово викликало занепокоєння з боку медичних установ США, які продовжують боротися з наслідками захворювання на COVID-19 по всій країні.

Фото: АА