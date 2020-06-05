Учасників протестів у США закликали пройти додаткове тестування на COVID-19
Про це він заявив під час слухань у четвер у Комітеті з асигнувань Палати представників США, повідомляє The Hill.
"Ми дійсно хочемо, щоби ці люди серйозно розглянули можливість пройти перевірку й тестування (на захворювання COVID-19) і, вочевидь, можливість залишити ці місця (масового скупчення – ред.), оскільки я вважаю, на жаль, що це має потенціал для поширення хвороби", - зазначив Редфілд.
Він підкреслив, що спосіб мінімізувати наслідки полягає в тому, щоби люди самі усвідомили перевагу тестування для себе і своїх близьких.
Як повідомляв Укрінформ, у США з минулого тижня тривають масштабні акції протестів після загибелі 46-річного афроамериканця в Міннеаполісі після його жорсткого затримання поліцією. Тисячі людей збираються у великих містах у великі натовпи, нехтуючи правилами соціального дистанціонування.
Це неодноразово викликало занепокоєння з боку медичних установ США, які продовжують боротися з наслідками захворювання на COVID-19 по всій країні.
Фото: АА