Довіра майже до всіх урядів країн G7 впала на тлі пандемії COVID-19 - ЗМІ

Громадяни майже всіх країн-членів "Великої сімки" (G7) стали менше довіряти своїм урядам на тлі дій влади в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на результати опитування, проведеного компанією Kantar.

"У травні 48% респондентів країн G7 в цілому дали позитивну оцінку тому, як влада впоралася з пандемією, що є меншим за показник у 50% у квітні та 54% у березні, показало опитування, опубліковане соціологічною компанією Kantar", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію

Згідно з даними, найбільше зниження рівня суспільної довіри спостерігається у Великій Британії, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні.

У США, Канаді, Німеччині, Франції та Італії зменшення довіри варіювалося між двома і шістьма процентними пунктами.

Японія була єдиною країною, громадяни якої почали більше довіряти своєму урядові.

В опитування Kantar, яке було проведене в період між 28 травня та 1 червня, взяли участь 7 012 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей.

Фото: ЕРА