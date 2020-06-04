Уряд Лівії повернув контроль над Триполі
Про це інформує BBC.
"Лівійський уряд Національної єдності, що підтримується ООН, повернув повний контроль над Триполі після того, як відвоював столичне летовище", - йдеться у повідомленні.
Сили противника уряду — генерала Халіфа Гафтара — утримували місто в облозі з квітня 2019 року, але посилена військова підтримка з боку Туреччини допомогла урядовим силам прогнати подалі від столиці підтримувані РФ війська генерала.
Відвоювання міжнародного летовища у Триполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.
Нагадаємо: у США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, які діють у цій північноафриканській країні.
У травні зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера", воюють у Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Гафтара, котрий протистоїть міжнародно визнаній владі країни.
РФ, як і завжди, офіційно не визнає присутності своїх найманців у Лівії.