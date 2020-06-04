Уряд Лівії повернув контроль над Триполі

В Лівії уряд Національної єдності повернув собі повний контроль над столицею країни Триполі, відвоювавши міський аеропорт.

Про це інформує BBC.

"Лівійський уряд Національної єдності, що підтримується ООН, повернув повний контроль над Триполі після того, як відвоював столичне летовище", - йдеться у повідомленні.

Сили противника уряду — генерала Халіфа Гафтара — утримували місто в облозі з квітня 2019 року, але посилена військова підтримка з боку Туреччини допомогла урядовим силам прогнати подалі від столиці підтримувані РФ війська генерала.

Відвоювання міжнародного летовища у Триполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

Нагадаємо: у США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, які діють у цій північноафриканській країні.

У травні зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера", воюють у Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Гафтара, котрий протистоїть міжнародно визнаній владі країни.

РФ, як і завжди, офіційно не визнає присутності своїх найманців у Лівії.