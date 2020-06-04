У Польщі почалися спільні зі США військові навчання Defender-Europe 20 Plus

У зв’язку з пандемією коронавірусу навчання Defender-Europe 20, які мали стати одними з наймасштабніших за останні 25 років за перекиданням американських військ із США до Європи, змінено за програмою і за чисельністю сил, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Епідемія змінила наші плани. Однак найважливішим є те, що ми змогли швидко пристосуватися до зміни ситуації”, - заявив з цього приводу під час відкриття навчань міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він зазначив, що польська армія жодним чином через пандемію COVID-19 не втратила бойову готовність, а участь американських сил у цих навчаннях є свідченням довіри з боку американського партнера.

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У четвер на полігоні Дравсько Поморське відбулася початкова фаза навчань, що полягала у подоланні військами водної перешкоди.

Загалом, у навчаннях візьмуть участь 6 тис. військовослужбовців, 100 танків, 230 БМП, літаки F-16 та гелікоптери Мі-24.

Фото: PAP/Marcin Bielecki