Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету
Про це повідомляється на сайті ІАІ.
«IAI успішно завершив бойові випробувальні стрільби за допомогою системи LORA. Випробування проводилось у відкритому морі, щоб продемонструвати можливості LORA замовнику ІАІ», - йдеться у повідомленні.
Пуск двох ракет був виконаний з цивільного корабля.
Комплексне випробування включало два сценарії для тестування та демонстрації розширених можливостей LORA. Перший сценарій передбачав запуск на відстань до 90 км, а другий - на 400 км.
Зазначається, що в ході обох випробувань ракети «вразили ціль з високою точністю».
Lоng-Range Artillery Missile - оперативно-тактичний ракетний комплекс, який стоїть на озброєнні ізраїльських Збройних сил з початку «нульових» років. Останнім часом система пройшла модернізацію.
LORA може використовуватися як в наземному, так і в морському варіанті базування для поразки об'єктів інфраструктури (вузли зв'язку, електростанції тощо) і батарей ППО в глибині території противника.