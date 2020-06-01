Навчання "Аnakonda-20" у Польщі стартують без військ союзників

Військові навчання "Аnakonda-20", які стартують у Польщі 1 червня, відбудуться за зміненою формулою і у скороченому вигляді, без участі союзницьких військ.

Про це повідомило у понеділок Оперативне командування родів збройних сил Польщі.

"У понеділок, 1 червня 2020 року, розпочинаються восьмі за ліком навчання "Аnakonda-20". Загалом, у них візьмуть участь близько 5 тис. солдат сухопутних, повітряних та морських сил", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, з огляду на епідеміологічну ситуацію у світі термін навчань перенесено, їх також буде проведено за зміненою формулою, без участі союзницьких сил.

У командуванні зазначили, що в цьогорічних навчаннях увага акцентуватиметься на діях морських сил та морської авіації. Серед епізодів навчань будуть артилерійські стрільби по надводних та повітряних цілях, пошук, виявлення та протидія підводним човнам, проведення морських рятувальних операцій тощо.

Читайте також: Українських військових за стандартами НАТО тренують чотири іноземні місії

Навчання проводитимуться на кількох військових полігонах, зокрема Устка, Ожиш і Нова Демба.

Головний день навчань з проведенням стрільб запланований на 8 червня.

Як відомо, навчання типу "Аnakonda" проводяться в Польщі з 2006 року кожні два роки. В 2016 році навчання "Аnakonda-16" були найбільшими за масштабами військовими маневрами у Польщі з 1989 року. Тоді у них взяли участь 31 тис. військовослужбовців з 23 країн.

Фото: defence24.pl