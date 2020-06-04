Лукашенко вже призначив новий склад уряду Білорусі

Лукашенко вже призначив новий склад уряду Білорусі

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новий склад уряду, який очолить прем'єр-міністр Роман Головченко.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив прем'єр-міністром Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Національна державна телерадіокомпанія Республіки Білорусь, Микола Снопков - перший віцепрем'єр, Дмитро Крутой - заступник голови Адміністрації Президента, Олександр Суботін - віцепрем'єр, Іван Тертель - голова КДК, міністр інформації - Ігор Луцький.

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Учора президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про відставку чинного складу уряду.

Як повідомлялося, в Білорусі 9 серпня відбудуться президентські вибори.

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