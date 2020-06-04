Лукашенко вже призначив новий склад уряду Білорусі
Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новий склад уряду, який очолить прем'єр-міністр Роман Головченко.
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив прем'єр-міністром Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Національна державна телерадіокомпанія Республіки Білорусь, Микола Снопков - перший віцепрем'єр, Дмитро Крутой - заступник голови Адміністрації Президента, Олександр Суботін - віцепрем'єр, Іван Тертель - голова КДК, міністр інформації - Ігор Луцький.
Учора президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про відставку чинного складу уряду.
Як повідомлялося, в Білорусі 9 серпня відбудуться президентські вибори.